Švédsko v nasledujúcich rokoch zdvojnásobí rozpočet na civilnú obranu

Štokholm 12. septembra (TASR) - Švédska vláda vo štvrtok oznámila, že v nasledujúcich troch rokoch plánuje zdvojnásobiť rozpočet na civilnú obranu, aby sa pripravila na obdobie vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Minister civilnej obrany Carl-Oskar Bohlin vyhlásil, že vláda pridáva ďalšie dve miliardy švédskych korún (175 miliónov eur) do tohtoročného rozpočtu civilnej obrany, ktorý by mal do roku 2028 narásť na 15 miliárd korún (viac ako miliarda eur).



"Bezpečnostná situácia zostáva vážna a v dohľadnej budúcnosti bude naďalej pretrvávať," povedal Bohlin novinárom.



Pridané finančné prostriedky sú zamerané na posilnenie zdravotnej starostlivosti a záchranných služieb, dodávok potravín a pitnej vody, dopravnej a energetickej infraštruktúry, píše AFP.



"Skúsenosti z Ukrajiny ukazujú dôležitosť zabezpečenia kľúčových spoločenských funkcií," uviedla vláda vo svojom vyhlásení. "Rusko sa aktívne usiluje narušiť ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo okrem iného spôsobilo rozsiahle škody na dopravnej infraštruktúre, čo ovplyvnilo mnohé časti ukrajinskej spoločnosti," dodala vláda.



Švédsko už v apríli zvýšilo svoj rozpočet na civilnú obranu na rok 2024 o 385 miliónov korún (33 miliónov dolárov).



V januári vyvolalo rozruch Bohlinovo vyjadrenie, že aj "vo Švédsku by mohlo dôjsť k vojne". Hlavný veliteľ Švédskych ozbrojených síl Micael Bydén krátko nato povedal, že Švédi sa musia "mentálne pripraviť na vojnu".



Švédsko po skončení studenej vojny drasticky znížilo svoje výdavky na obranu. Situáciu zmenila ruská anexia Krymu v roku 2014, po ktorej zmenilo kurz a výdavky zvýšilo.



V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 ohlásilo ďalšie zvýšenie výdavkov na obranu. Zároveň požiadalo o vstup do NATO, ktorého členom sa stalo v marci tohto roka.



Štokholm avizoval, že dve percentá HDP na svoju obranu chce začať vynakladať "čo najskôr". Vlani uviedol, že tento cieľ, ktorý od svojich členov vyžaduje aj NATO, prekoná už v roku 2024.