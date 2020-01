V prípade výbuchu v meste Norrköping zadržali podozrivého

Štokholm 23. januára (TASR) - Švédska polícia zadržala podozrivého v prípade výbuchu v meste Norrköping na juhovýchode krajiny. Vo štvrtok o tom s odvolaním sa na prokuratúru informovala agentúra DPA.



Výbuch spôsobený pravdepodobne výbušným zariadením v stredu skoro ráno otriasol jednou z obytných budov v Norrköpingu, pričom povybíjal okná a spôsobil ďalšie škody v bytoch. Na mieste ošetrili viacero ľudí s rôznymi zraneniami. Hospitalizovať nemuseli nikoho.



Prokurátorka Karin Sandénová povedala, že okrem "mnohých výsluchov" na mieste odobrali dôkazy a zaslali ich na analýzu do Národného súdneho centra.



Sandénová musí do sobotňajšieho poludnia rozhodnúť, či podá v súvislosti s podozrivým, ktorý nebol identifikovaný, žiadosť o väzbu v prípravnom konaní. Bol zatknutý pre podozrenie z poškodzovania, ktoré spôsobilo verejné ohrozenie.



Prípad podľa prokurátorky môže súvisieť so streľbou pred nočným klubom v Norrköpingu, pri ktorej vlani v decembri zomreli dve osoby.



Štokholmská prokuratúra medzičasom informovala, že zatkli muža-tridsiatnika v súvislosti s minulotýždňovým výbuchom vo vchode do obytného domu na predmestí Štokholmu. Pri tomto výbuchu sa nikto nezranil.



Švédska polícia začala vlani v novembri celoštátnu kampaň proti organizovanému zločinu s cieľom obmedziť počet prípadov streľby či explózií, spájaných s konkurenčným súbojom medzi miestnymi gangami.