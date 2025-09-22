< sekcia Zahraničie
Švédske ľadovce miznú: Rok 2024 priniesol historický rekord
Medzi ľadovce, ktoré sa roztopili, patril aj najsevernejšie položený Cunujokeln vo švédskom národnom parku Vadvetjakka.
Autor TASR
Štokholm 22. septembra (TASR) - Až osem z dovedna 277 švédskych ľadovcov sa v priebehu roka 2024 úplne roztopilo v dôsledku globálneho otepľovania, povedala v pondelok pre agentúru AFP vedúca výskumnej stanice Tarfala v severnom Švédsku Nina Kirchnerová. Ďalších 30 ľadovcov je podľa nej ohrozených, píše TASR.
Profesorka glaciológie Kirchnerová a jej kolegovia z výskumnej stanice, ktorá sa nachádza v blízkosti najvyššieho vrcholu Švédska Kebnekaise, skúmajú každý rok družicové snímky ľadovcov a sledujú ich vývoj.
„Na začiatku roka 2025, keď sme sa stretli, aby sme aktualizovali údaje za rok 2024... sa nám na snímkach nepodarilo nájsť osem ľadovcov,“ uviedla profesorka.
Medzi ľadovce, ktoré sa roztopili, patril aj najsevernejšie položený Cunujokeln vo švédskom národnom parku Vadvetjakka. Najväčší z nich mal rozlohu približne šiestich futbalových ihrísk. Ide o vôbec prvé ľadovce vo Švédsku, ktoré úplne zmizli od zavedenia satelitných snímok s vysokým rozlíšením okolo roku 2000, doplnila.
Kirchnerová však neočakáva, že by v roku 2025 vo Švédsku zmizli ďalšie ľadovce. Zima bola podľa nej bohatá na sneh a leto bolo krátke s celkovo chladnejšími teplotami.
Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) bol rok 2024 najteplejším rokom v histórii planéty.
