Švédsko vidí v pobaltskom regióne riziko vojenskej eskalácie

Štokholm 13. marca (TASR) - Bezpečnostná situácia v oblasti Baltského mora sa zhoršila a je tam zvýšené riziko vojenských incidentov či konfrontácií, ktoré môžu pri najhoršom scenári viesť k vyhroteniu situácie. Uviedla to v piatok švédska vojenská rozviedka, ktorú citovala tlačová agentúra AP.



"Dynamika medzi Spojenými štátmi, Čínou, Ruskom a Európskou úniou takisto ovplyvňuje bezpečnostnú politiku v oblasti Baltského mora," uvádza sa v jej výročnej správe za rok 2019.



"Všeobecne povedané, Rusko zostáva voči USA a NATO vojensky slabšie, ale má schopnosť vojenskej nadradenosti v určitých regiónoch a na obmedzený čas," uvádza švédska vojenská rozviedka.



Príčinou toho je skutočnosť, že NATO a Európa sú závislé od USA a v prípade konfliktu by sa vojenská sila musela premiestniť zo Severnej Ameriky.



Estónske tajné služby vo februári oznámili, že pravdepodobnosť vojenského útoku zo susedného Ruska zostáva nízka. Akákoľvek konfrontácia s Ruskom a Západom by sa však podľa rovnakého zdroja rýchlo stala "ohrozením" pre tri pobaltské krajiny - Estónsko, Lotyšsko a Litvu.