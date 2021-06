Švédska vláda zlyhala v boji proti pandémii, tvrdí parlamentný výbor

Štokholm 3. júna (TASR) - Švédska vláda, ktorá v súvislosti s pandémiou COVID-19 nikdy nezaviedla lockdown a spoliehala sa prevažne len na odporúčania na dobrovoľnej báze, zlyhala pri zvládaní pandémie vo viacerých ohľadoch. Vyhlásil to vo štvrtok ústavnoprávny výbor švédskeho parlamentu, informovala agentúra Reuters.



Stredoľavicová menšinová vláda v Štokholme spustila príliš neskoro testovanie na koronavírus, ako aj systém dohľadávania kontaktov nakazených a nedokázala pred nákazou ochrániť starších ľudí žijúcich v domovoch so sociálnou starostlivosťou, uvádza výbor tamojšieho parlamentu.



Kritizoval tiež nedostatok jasného rozdelenia zodpovednosti medzi úradmi na štátnej aj lokálnej úrovni. Potrebné bolo podľa výboru rýchlejšie predložiť zákon, ktorý by dal vláde väčšie právomoci, čo sa týka zdravotnej krízy spôsobenej šírením koronavírusu.



"Reakcia vlády bola nedostatočná," kritizovala jej postup predsedníčka výboru Karin Enströmová z opozičnej Umiernenej strany. "Je jasné, že Švédsko nebolo dostatočne pripravené pred (pandémiou) a z hlavných zlyhaní, ktoré boli identifikované, sa môžeme poučiť," povedal podpredseda výboru Hans Ekström, ktorý je poslancom za sociálnych demokratov.



Ministerka pre zdravotné a sociálne záležitosti Lena Hallengrenová v reakcii pre tlačovú agentúru TT uviedla, že hoci bolo možné niektoré veci spraviť lepšie, výbor podľa jej slov nepredostrel až také závažné pochybenia.



Hoci Švédsko na rozdiel od mnohých krajín počas pandémie neprijalo tvrdé reštriktívne opatrenia, zaznamenalo nižší počet úmrtí ako väčšina európskych štátov, avšak vyšší než iné škandinávske krajiny.