Zvýšia granty pre švédskych imigrantov, pokiaľ sa vrátia do vlasti

Štokholm 12. septembra (TASR) - Švédska vláda dramaticky zvýši granty pre prisťahovalcov, ktorí sa rozhodnú vrátiť do vlasti. Cieľom je zvýšiť ich počet na čo najvyššiu úroveň. Vláda o svojom zámere informovala vo štvrtok, píše TASR podľa agentúry AFP.



Od roku 2026 budú mať prisťahovalci, ktorí sa dobrovoľne vrátia do svojich domovských krajín, nárok na 350.000 švédskych korún (30.600 eur), uviedla vláda na tlačovej konferencii. Menšinový kabinet má v parlamente podporu protiimigračnej strany Švédski demokrati.



"Sme uprostred zmeny paradigmy v našej migračnej politike," povedal novinárom minister pre migráciu Johan Forssell.



V súčasnosti môžu prisťahovalci pri návrate do vlasti dostať až 10.000 korún (874 eur) na dospelého a 5.000 korún (437 eur) na dieťa, maximálne 40.000 korún (3500 eur) na rodinu.



"Grant existuje od roku 1984, ale je relatívne neznámy, je malý a využíva ho relatívne málo ľudí," povedal novinárom Ludvig Aspling zo Švédskych demokratov. Ak by o grante vedelo viac ľudí a bol by vyšší, prijalo by ho viac prisťahovalcov, povedal.



Švédski demokrati sa po voľbách v roku 2022 stali druhou najsilnejšou stranou v parlamente s podporou 20,5 percenta a bez jej tichej podpory by konzervatívny premiér Ulf Kristersson nedokázal vládnuť. Po vytvorení vlády preto sľúbil, že bude bojovať proti prisťahovalectvu a zločinnosti.



Švédsko od 90. rokov prijalo veľké množstvo migrantov, väčšinou z konfliktných krajín ako bývalá Juhoslávia, Sýria, Afganistan, Somálsko, Irán a Irak.