Švédski sociálni demokrati oznámia 15. mája postoj k členstvu v NATO

Štokholm 9. mája (TASR) - Vládnuca Švédska sociálnodemokratická strana v pondelok avizovala, že v nedeľu 15. mája oznámi svoje stanovisko, či by Švédsko malo vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Ak strana v tejto otázke zaujme kladný postoj, je nanajvýš pravdepodobné, že Švédsko predloží Aliancii žiadosť o členstvo, uvádza agentúra AFP.



"Strana oznámi svoje stanovisko 15. mája," povedala hovorkyňa sociálnych demokratov Julia Grabeová. Ak strana vstup do NATO podporí, bude zaň parlamentná väčšina, približuje AFP.



Rozhodnutie tejto strany švédskej premiérky Magdaleny Anderssonovej tak má zaznieť na nedeľnom mimoriadnom zasadnutí; potvrdil to aj generálny tajomník sociálnych demokratov Tobias Baudin.



Anderssonovej sociálni demokrati sú v súčasnosti vo Švédsku pod značným tlakom. Viaceré tamojšie parlamentné strany sa totiž medzičasom vyslovili za vstup do NATO, k čomu ich podnietila ruská invázia na Ukrajinu. Členstvo v Severoatlantickej aliancii okrem toho zvažuje aj susedné Fínsko, pričom tamojšia vládnuca sociálnodemokratická strana má v úmysle svoj postoj v tejto otázke oznámiť už v sobotu 14. mája, a teda o deň skôr, ako jej švédski kolegovia. Podpora pre vstup do NATO podľa prieskumov verejnej mienky v oboch krajinách v ostatnom čase značne narastá.



Švédski sociálni demokrati sa ešte pred ruskou inváziou na Ukrajinu vyjadrovali proti členstvu v NATO a vyzdvihovali výhody neutrality svojej krajiny, pripomína DPA.



Fínsko a Švédsko sú pritom s Alianciou prepojené už od polovice 90. rokov 20. storočia, a to prostredníctvom programu Partnerstvo za mier, zúčastňujú sa na spoločných vojenských cvičeniach s NATO, ako aj na mierových misiách vedených Alianciou.



Obe severské krajiny sa však dlhodobo odmietali stať členmi NATO. Zmenu postoja tamojšej verejnosti aj politikov spôsobila práve až ruská vojenská invázia na Ukrajinu.