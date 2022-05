Švédsko požiada o vstup do NATO, oznámila Anderssonová

Štokholm 16. mája (TASR) - Švédsko oficiálne požiada o vstup do NATO, oznámila v pondelok švédska premiérka Magdalena Anderssonová. Krátko predtým sa za podanie žiadosti Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii v parlamentnej rozprave vyslovila väčšina strán, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a APA.



Už v nedeľu vyjadrila podporu pre členstvo v NATO vládnuca Švédska sociálnodemokratická strana robotnícka (SAP) premiérky Anderssonovej.



"Vo Švédsku toho existuje mnoho, čo stojí za to brániť a Švédsko bude mať najlepšiu obranu v NATO," povedala šéfka vlády v pondelok v parlamente.



"Konečne môžeme aj my byť členom NATO," uviedol šéf najväčšej opozičnej Umiernenej strany Ulf Kristersson.