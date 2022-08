Švédsko vydá do Turecka muža hľadaného za podvody

Štokholm 11. augusta (TASR) - Švédska vláda vo štvrtok oznámila, že schválila vydanie muža hľadaného Tureckom za podvody. Ide o prvý prípad extradície do Turecka, odkedy si Ankara stanovila vydanie niekoľkých desiatok hľadaných osôb z Fínska a Švédska – najmä údajných kurdských teroristov – ako podmienku schválenia vstupu týchto dvoch krajín do NATO. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Turecko v uplynulých týždňoch viackrát vyjadrilo nespokojnosť s priebehom extradície hľadaných osôb z Fínska a Švédska.



"Je to rutinná záležitosť. Dotyčný je tureckým občanom a bol v Turecku odsúdený v rokoch 2013 a 2016 za podvody," uviedol pre Reuters v krátkej textovej správe švédsky minister spravodlivosti Morgan Johansson. Spresnil, že Najvyšší súd v súlade s bežným postupom prípad preveril a rozhodol, že vydaniu stíhaného Turka nič nebráni.



Ministerstvo spravodlivosti oficiálne neinformovalo, či sa spomínaný muž nachádzal na zozname osôb, ktorých Turecko žiada vydať v súvislosti so schválením vstupu Švédska a Fínska do NATO.



Švédska televízia SVT uviedla, že muža v jeho domovskej krajine odsúdili na 14 rokov väzenia za podvody s bankovými kartami. Zatkli ho vlani vo Švédsku, tvrdí však že v Turecku ho odsúdili vo vyfabrikovanom procese, pretože je kresťanský konvertita, odmietol nastúpiť na vojenskú službu a má navyše kurdský pôvod.