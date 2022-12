Švédsko vydalo do Turecka člena zakázanej Strany kurdských pracujúcich

Istanbul 3. decembra (TASR) - Švédsko v noci na sobotu vydalo do Turecka člena zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorý bol predtým v Turecku odsúdený za členstvo v tejto strane. Ankara žiada takéto opatrenia výmenou za súhlas s členstvom Švédska v NATO. TASR správu prevzala z agentúra AFP.



Muž menom Mahmut Tat bol letecky prevezený do Turecka v piatok večer. Po prílete ho na istanbulskom letisku prevzali príslušníci tureckej polície a v sobotu sa mal postaviť pred súd, píše AFP s odvolaním sa na súkromnú tureckú televíziu NTV.



Turecko a viaceré západné krajiny zaradili Stranu kurdských pracujúcich medzi teroristické organizácie. Mahmut Tat bol v minulosti za členstvo v nej odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke šesť rokov a 10 mesiacov. V roku 2015 ušiel do Švédska; jeho žiadosť o azyl však bola zamietnutá, píše AFP.



Ankara obviňuje Fínsko a Švédsko z poskytovania útočiska členom zakázaných kurdských organizácií, ktoré Turecko označuje za "teroristické". Turecko preto nie je ochotné ratifikovať vstup týchto dvoch severských krajín do NATO napriek dohode, ktorú s Fínskom a Švédskom uzavrelo v júni v Madride.



Tieto dve škandinávske krajiny požiadali o členstvo v NATO v máji po tom, ako Rusko začalo svoju inváziu na Ukrajinu.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v utorok 29. novembra v Bukurešti rokoval s ministrami zahraničných vecí Fínska a Švédska.



"Vyhlásenia (prichádzajúce zo Švédska) sú dobré, odhodlanie je dobré, ale my potrebujeme vidieť konkrétne kroky," povedal Čavušoglu novinárom po stretnutí.



Ankara od Štokholmu očakáva ďalšie kroky vrátane vydania zločincov a zmrazenia aktív spojených s terorizmom, dodáva AFP.