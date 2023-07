Švédsko vydalo povolenie na protest, kde účastníci plánujú páliť Korán

Štokholm 31. júla (TASR) - Švédska polícia v pondelok vydala povolenie na protestné zhromaždenie pred budovou parlamentu, kde účastníci údajne plánujú páliť Korán. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Demonštranti novinárom povedali, že chcú, aby bola posvätná kniha moslimov vo Švédsku vyhlásená za nezákonnú. Jeden z organizátorov akcie dodal, že "Korán bude páliť, až kým nebude zakázaný". Zhromaždenie naplánovali na 13.00 h SELČ.



AFP pripomína, že iracký utečenec Salwán Múmíká pred dvoma týždňami s povolením švédskej polície pred budovou irackej ambasády v Štokholme pošliapal korán, ale nespálil ho. Na podobnom proteste v júni pred štokholmskou mešitou zapálil niekoľko strán z tejto knihy, čo vyvolalo masové protesty vo viacerých moslimských krajinách.



Švédska polícia už v minulosti opakovane zdôraznila, že vydáva povolenia na verejné zhromaždenia, a nie na to, čo sa počas nich odohráva.



V dôsledku pálenia Koránu v Štokholme sa medzi Švédskom a štátmi Blízkeho východu vystupňovalo napätie a tamojšie krajiny si v tejto súvislosti predvolávali švédskych veľvyslancov.



Švédska vláda incidenty s pálením Koránu odsúdila, no zároveň zdôraznila, že je potrebné rešpektovať slobodu prejavu a zhromažďovania. Minulý týždeň zároveň 15 vládnym inštitúciám vrátane ozbrojených zborov či daňového úradu nariadila, aby "zintenzívnili protiteroristické úsilie".



Dánska vláda v nedeľu uviedla, že preskúma právne prostriedky na zastavenie demonštrácií zahŕňajúcich pálenie posvätných kníh. Konštatovala, že predmetné demonštrácie nahrávajú extrémistom a chce preto preskúmať možnosť zasiahnuť do protestov v situáciách, keď "sú urážané iné krajiny, kultúry a náboženstvá, a ktoré by mohli mať negatívne dôsledky pre Dánsko s ohľadom na bezpečnosť".



Švédsky premiér Ulf Kristersson vyhlásil, že podobné skúmanie už prebieha aj vo Švédsku.