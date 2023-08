Vo Švédsku sa vykoľajil vlak, hlásia zranených

Štokholm 7. augusta (TASR) - Troch ľudí previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré utrpeli pri vykoľajení vlaku na východe Švédska. Nehodu zapríčinilo zrútenie železničného násypu, ku ktorému došlo po silných dažďoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Osobný vlak, v ktorom cestovalo približne 120 ľudí, smeroval do mesta Sundsvall v strednej časti krajiny, keď sa dva z jeho štyroch vagónov vykoľajili.



K nehode došlo krátko po 12.30 h neďaleko mesta Hudiksvall. Po tom, ako na miesto dorazila polícia a záchranári, sa "zistilo, že železničný násyp podmyl silný dážď a zrútil sa".



Polícia informovala, že do nemocnice boli prevezené tri osoby, pričom rozsah ich zranení nebol bezprostredne známy.



Švédska meteorologická služba SMHI vydala na pondelok niekoľko výstrah, v rámci ktorých varovala pred očakávaným silným vetrom, povodňami a prudkými dažďami vo viacerých častiach krajiny. Išlo o tzv. žlté výstrahy - v rámci škály od žltej cez oranžovú až po červenú - čiže varovania slabšieho stupňa.



SMHI vydala aj najsilnejšie, a teda červené, výstrahy pred záplavami očakávanými v utorok a stredu. Tento typ varovania signalizuje hrozbu "veľmi vážnych dôsledkov pre spoločnosť".



Obdobné varovanie vydali v pondelok meteorológovia aj v Nórsku, kde sa "mimoriadne silné zrážky" očakávajú v južnej časti krajiny. "Na mnohých miestach budú patriť k najsilnejším za posledných 25 rokov," uviedla nórska meteorologická služba.