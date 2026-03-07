Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švédsko vyšetruje loď. Domnieva sa, že je bez štátnej príslušnosti

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Švédska pobrežná stráž vstúpila na palubu tri námorné míle južne od Trelleborgu; loď prehľadala a vykonala výsluchy posádky. Akcia pokračovala aj v sobotu.

Autor TASR
Štokholm 7. marca (TASR) - Švédska pobrežná stráž a polícia v piatok zadržali loď Caffa plaviacu sa pod guinejskou vlajkou. Štokholm má podozrenie, že loď sa vykazuje falošnou štátnou registráciou a v sobotu poobede po ukončení kontrolnej akcie sa očakáva tlačová konferencia o jej výsledkoch. TASR o tom píše podľa agentúr AP a TT.

Podľa úradov je loď zaradená na ukrajinskom sankčnom zozname a pre podozrenia o chýbajúcom poistení nie je spôsobilá na plavbu. Zmena vlajky z ruskej na guinejskú sa uskutočnila v roku 2025, ďalšie podrobnosti o lodi Caffa neboli bezprostredne k dispozícii.

Ak sa potvrdí, že ide o loď bez štátnej príslušnosti, nemá právnu ochranu štátu, pod vlajkou ktorého sa plaví a môže ju zastaviť a kontrolovať prakticky akýkoľvek štát.

Švédsko minulý rok oznámilo, že zintenzívni kontroly zahraničných lodí v jeho vodách. Rusko v rámci tzv. „tieňovej flotily“ používa starnúce lode s komplikovanou vlastníckou štruktúrou a často aj bez primeranej poistky na obchádzanie sankcií pri preprave ropy a plynu alebo ukradnutého ukrajinského obilia.

Často zle udržiavané lode sa blížia ku koncu svojej životnosti a sú náchylnejšie na nehody.

Vláda v Štokholme v minulom roku poverila pobrežnú stráž a námornú správu, aby zhromažďovali informácie o poistení nielen od lodí, ktoré vplávajú do švédskych prístavov, ale plavia sa aj v teritoriálnych vodách a vo výlučnej ekonomickej zóne Švédska.
