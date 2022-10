Švédsko vyslalo záchranársku ponorku kvôli úniku plynu z Nord Streamu

Kodaň 3. októbra (TASR) - Švédsko do oblasti úniku plynu z plynovodov Nord Stream v Baltskom mori vyslalo záchranársku ponorku, ktorá je schopná vykonávať náročnejšie úlohy pod vodou. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvoláva na pondelkové vyhlásenie švédskeho námorníctva.



Švédska pobrežná stráž však uviedla, že v oblasti sa najbližšie očakáva nepriaznivé počasie. Nie je teda jasné, či bude možné skontrolovať stav potrubí plynovodu.



Podľa pobrežnej stráže sa medzičasom zvýšil únik plynu z oblasti menšieho poškodenia plynovodu Nord Stream 2. Pobrežná stráž nespresnila možné príčiny zvýšeného úniku plynu. Z Nord Streamu 1 však už plyn prestal unikať.



Úniky plynu z potrubí Nord Stream 1 a 2 vyšetruje spoločný tím vyšetrovateľov zo Švédska, Dánska, Nemecka a ďalších krajín.



Ruský prezident Vladimir Putin obvinil západné krajiny zo spáchania sabotáže na podmorských plynovodoch vedúcich z Ruska do Nemecka. Spojené štáty a ich spojenci tieto obvinenia odmietajú s tým, že Rusko už dlhšie vydiera Európu obmedzením dodávok plynu.



Minulotýždňové podmorské výbuchy vážne poškodili potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori neďaleko Dánska a Švédska. Zároveň došlo k výraznému úniku metánu do ovzdušia.



V Nórsku na žiadosť polície medzitým posilnili ochranu plynových a ropných zariadení národnou gardou Heimevernet.