Švédsko vyšle do Turecka diplomatov, súvisí to s jeho vstupom do NATO

Štokholm 16. mája (TASR) - Švédsko pošle do Turecka svojich diplomatov v snahe zmeniť postoj Ankary, ktorá sa vyslovila proti vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedol švédsky minister obrany Peter Hultqvist. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá pripomína, že sa v pondelok očakáva oficiálne ohlásenie rozhodnutia o možnom vstupe do NATO zo strany Švédska.



"Vyšleme skupinu diplomatov, aby rokovali a začali dialóg s Tureckom, aby sme zistili, ako to vyriešiť a o čom (tento problém) skutočne je," uviedol Hultqvist.



Švédski vládnuci sociálni demokrati premiérky Magdaleny Anderssonovej v nedeľu oznámili, že podporujú podanie žiadosti o vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Fínsko v nedeľu taktiež oficiálne potvrdilo, že požiada o vstup do Aliancie.



Avšak Turecko spojencov NATO prekvapilo, keď uviedlo, že nevníma vstup Fínska a Švédska do NATO pozitívne, pričom turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že tieto severské krajiny poskytujú útočisko teroristickým organizáciám.



NATO a Spojené štáty však vyjadrli názor, že Turecko nebude brániť vstupu Fínska a Švédska do Aliancie. Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu taktiež cez víkend naznačil, že je ochotný o tejto otázke diskutovať.



Akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa rozšírenie NATO musí byť schválené všetkými 30 členmi Aliancie a ich parlamentmi, no diplomati sú presvedčení, že turecký prezident bude pod tlakom, aby ustúpil, keďže vstup Fínska a Švédska výrazne posilní prítomnosť NATO v Baltickom mori.



Vo švédskom parlamente budú v pondelok poslanci na mimoriadnom zasadnutí diskutovať o vstupe svojej krajiny do Aliancie. Táto diskusia je však podľa agentúry Reuters iba formalitou, keďže vstup do NATO podporuje väčšina poslancov. Vláda následne počas pondelka oznámi oficiálne rozhodnutie krajiny týkajúce sa jej vstupu do NATO, uviedol šéf švédskeho rezortu obrany.