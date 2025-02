Švédsko: Výsledok vojny na Ukrajine ovplyvní bezpečnosť v Európe

Štokholm 20. februára (TASR) - Výsledok vojny na Ukrajine, ktorá sa už takmer tri roky bráni invázii Ruska, ovplyvní bezpečnosť v Európe na dlhé roky, povedal v stredu švédsky premiér Ulf Kristersson. Zdôraznil, že po uzavretí prípadného mieru bude musieť dôjsť k výraznému prezbrojeniu v záujme uspokojenia potrieb ako Ukrajiny, tak aj Európy, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Pokiaľ ide o Ukrajinu, Európa a svet sa v súčasnosti nachádzajú na križovatke. To, ako sa skončí vojna proti Ukrajine, ovplyvní a bude formovať bezpečnosť celej Európy na ďalšie generácie," vyhlásil Kristersson na tlačovej konferencii v Štokholme. Podľa neho sú toto "nepochybne neisté časy" a Švédsko ich vníma "veľmi vážne".



Novinári sa ho pýtali aj na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten svoj ukrajinský náprotivok, prezidenta Volodymyra Zelenského, v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social označil za "diktátora bez volieb," ktorý údajne "odviezol hroznú prácu".



"Zelenskyj je demokraticky zvolený (prezident). Myslím si, že nikto si neželá voľby viac ako Ukrajina, pretože voľby by znamenali, že na Ukrajine je mier a že môžu opäť viesť svoju krajinu," podotkol Kristersson.



Rovnako ako ďalší lídri na kontinente upozornil, že je potrebné, aby Európa posilnila svoju obranu. "Bude musieť nastať dramatické prezbrojenie, aby sa po určitom mieri na Ukrajine uspokojili potreby Ukrajiny aj Európy," dodal.



Trump podľa AFP v posledných dňoch šokoval Európsku úniu, keď naznačil, že je pripravený obnoviť diplomaciu so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom, na príkaz ktorého ruské vojská napadli susednú krajinu, a rokovať o osude Ukrajiny nielen bez Európy, ale aj Kyjeva.