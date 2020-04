Švédsko využije údaje z mobilov na analýzu pohybu obyvateľov

Štokholm 9. apríla (TASR) - Švédsky Úrad verejného zdravotníctva chce využiť údaje z mobilných telefónov na analýzu pohybu obyvateľstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informoval o tom spravodajský server The Local.



Odborníci chcú prostredníctvom údajov od mobilných operátorov preskúmať, ako pohyb obyvateľov ovplyvňuje šírenie nákazy vo Švédsku. Výsledky analýzy by sa mali využiť aj pri navrhovaní nových epidemiologických opatrení, ako tiež pri posudzovaní účinnosti tých doterajších, ako sú obmedzenia sociálnych kontaktov a cestovania.



Úrady ubezpečili, že využívané údaje budú anonymizované a analyzované vo veľkých celkoch.



Podľa nedávnej štúdie spoločnosti Google, ktorá sa zamerala na mobilitu ľudí v rámci jednotlivých krajín, došlo k výraznému poklesu pohybu Švédov prechádzajúcich cez tranzitné uzly, ako sú autobusové zastávky a vlakové stanice. Taktiež bol zaznamenaný pokles počtu Švédov, ktorí fyzicky chodia do práce.



Mobilita sa však oveľa dramatickejšie znížila v krajinách obzvlášť postihnutých pandémiou koronavírusu. Napríklad v Taliansku pohyb obyvateľstva za účelom práce v marci poklesol o 63 percent; v prípade nákupov a odpočinkových aktivít bol pokles až 94-percentný.