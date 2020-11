Švédsko vyzýva Irán, aby odvolal popravu špecialistu núdzovej medicíny

Štokholm 25. novembra (TASR) - Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová v utorok oznámila, že sa rozprávala so svojím iránskym rezortným partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom a oficiálne protestovala proti plánovanej poprave iránsko-švédskeho profesora Ahmadrezu Džalálího odsúdeného na smrť pre obvinenia zo špionáže.



Lindeová oznámila telefonický rozhovor na Twitteri. Uviedla tiež, že odvtedy, čo dostala správy o pripravovanej poprave profesora, špecialistu na núdzovú medicínu, je so Zarífom v kontakte.



"Švédsko odsudzuje trest smrti a pracuje na tom, aby sa tento trest vznesený voči Džalálímu nevykonal," napísala Lindeová v tvíte.



Ahmadrezá Džalálí v minulosti žil vo švédskej metropole Štokholm, kde pracoval na lekárskej univerzite Inštitút Karolinska. Zatkli ho počas návštevy Iránu v apríli 2016. Následne ho uznali za vinného z odovzdávania informácií o dvoch iránskych jadrových vedcoch izraelskej tajnej službe Mosad, čo viedlo k ich zavraždeniu.



Keď už bol Džalálí vo väzení, vo februári 2018 dostal švédske občianstvo - iba dva mesiace po tom, ako iránsky najvyšší súd potvrdil jeho trest smrti. Džalálí vyhlásil, že ho trestajú za to, že odmietol vykonávať špionáž pre Irán, keď pracoval v Európe.



Manželka väzneného špecialistu v utorok podľa tlačovej agentúry AFP povedala, že jej manžela premiestnili do inej väznice, kde bude čakať na trest v izolácii - to naznačuje, že poprava sa blíži.



Džalálího trest smrti dôrazne odsúdili ľudskoprávne organizácie a experti OSN na ľudské práva. Amnesty International (AI) v utorok zopakovala svoju výzvu na prepustenie Džalálího na slobodu.



"Vyzývame členov medzinárodného spoločenstva, aby okamžite zasiahli, a to aj prostredníctvom svojich veľvyslanectiev v Teheráne, a zachránili život Ahmadrezu Džalálího, kým nebude neskoro," uviedla zástupkyňa riaditeľa AI pre Blízky východ a severnú Afriku Diana Eltahawyová.