Švédsko začalo diskusiu o spoločnej reakcii EÚ voči cestujúcim z Číny

Brusel 4. januára (TASR) - Švédsko ako predsednícka krajina v Rade EÚ zvolalo na stredu 4. januára zasadnutie mechanizmu známeho ako Integrované dojednania o politickej reakcii na krízu (IPCR). Cieľom je prediskutovať spoločné obmedzenia v rámci EÚ pre vstup cestujúcich z Číny, kde sa prudko šíri pandémia koronavírusu, informuje spravodajca TASR.



Švédska vláda v utorok oznámila, že zrušenie obmedzení pre cestovanie obyvateľov Číny do zahraničia v kombinácii so zvýšeným rozšírením ochorenia COVID-19 v tejto krajine vyvolalo otázku opätovného zavedenia vstupných obmedzení v Európe.



Štokholm naznačil, že Švédsko sa pripravuje na zavedenie obmedzení pre cestujúcich z Číny vrátane negatívneho testu na COVID-19.



"Vláda poverila švédsku agentúru pre verejné zdravie, aby analyzovala situáciu v Číne, jej dôsledky pre Švédsko a navrhla opatrenia, vrátane možných obmedzení vstupu. Sme pripravení na rôzne scenáre," upozornil švédsky minister sociálnych vecí a verejného zdravotníctva Jakob Forssmed.



Minister spravodlivosti Gunnar Strömmer doplnil, že vláda sa pripravuje na zavedenie obmedzení pre vstup do krajiny, zároveň však Štokholm vedie dialóg s ostatnými členskými krajinami EÚ aby nové obmedzujúce pravidlá na úrovni eurobloku boli čo "najjednotnejšie".



Štokholm môže svoju pozíciu v oblasti zdravotníctva predostrieť Európskej komisii už na budúci týždeň, počas stretnutia ministrov švédskej vlády s členmi exekutívy EÚ v Kirune. Kolégium komisárov na čele so predsedníčkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou vycestuje do Švédska v dňoch 12-13. januára, na počesť oficiálneho otvorenia švédskeho predsedníctva v Rade EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)