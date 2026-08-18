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Švédsko začalo presúvať svojich väzňov do Estónska
Švédsko a Estónsko uzavreli túto dohodu v roku 2025.
Autor TASR
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Tallinn 18. augusta (TASR) - Švédsko začalo v utorok presúvať svojich väzňov do Estónska, kde si budú odpykávať tresty v prenajatých celách. V rámci dohody, ktorej cieľom je zmierniť preťaženosť švédskeho väzenského systému, dorazili v utorok do mesta Tartu prví štyria trestanci zo Švédska. Informovala o tom estónska väzenská služba citovaná agentúrou AFP, píše TASR.
Švédsko a Estónsko uzavreli túto dohodu v roku 2025. Na jej základe si môže Štokholm prenajať až 600 väzenských miest. Každý väzeň musí pred prevozom prejsť preverovaním v oboch krajinách a estónske úrady každý prípad schvaľujú individuálne.
Dohoda sa nevzťahuje na členov organizovaných zločineckých skupín, odsúdených za terorizmus, radikalizovaných väzňov, ženy a mladistvých.
Estónske úrady očakávajú, že do konca septembra bude v Tartu umiestnených až 100 švédskych trestancov. Do konca roka by ich počet mohol dosiahnuť 200.
Švédsko v posledných rokoch bojuje s nárastom násilnej kriminality, najmä streľby a bombových útokov súvisiacich so spormi medzi konkurenčnými zločineckými gangmi. To zároveň zvýšilo tlak na kapacity väzníc v krajine.
Spomínaných prvých štyroch odsúdených priviezli zo Švédska charterovým lietadlom na estónsku leteckú základňu Ämari, odkiaľ ich eskortovali do Tartu. „Prevoz a umiestnenie do väzenia prebehli podľa plánu a bez incidentov,“ uviedla estónska väzenská služba.
Švédsko a Estónsko uzavreli túto dohodu v roku 2025. Na jej základe si môže Štokholm prenajať až 600 väzenských miest. Každý väzeň musí pred prevozom prejsť preverovaním v oboch krajinách a estónske úrady každý prípad schvaľujú individuálne.
Dohoda sa nevzťahuje na členov organizovaných zločineckých skupín, odsúdených za terorizmus, radikalizovaných väzňov, ženy a mladistvých.
Estónske úrady očakávajú, že do konca septembra bude v Tartu umiestnených až 100 švédskych trestancov. Do konca roka by ich počet mohol dosiahnuť 200.
Švédsko v posledných rokoch bojuje s nárastom násilnej kriminality, najmä streľby a bombových útokov súvisiacich so spormi medzi konkurenčnými zločineckými gangmi. To zároveň zvýšilo tlak na kapacity väzníc v krajine.
Spomínaných prvých štyroch odsúdených priviezli zo Švédska charterovým lietadlom na estónsku leteckú základňu Ämari, odkiaľ ich eskortovali do Tartu. „Prevoz a umiestnenie do väzenia prebehli podľa plánu a bez incidentov,“ uviedla estónska väzenská služba.