Švédsko zadarmo otestuje na koronavírus všetkých ľudí so symptómami

Štokholm 4. júna (TASR) - Švédsko vo štvrtok oznámilo, že zadarmo otestuje na prítomnosť nového druhu koronavírusu všetkých ľudí, ktorí majú symptómy ochorenia. Takisto zabezpečí vyhľadanie ľudí, s ktorými mohli infikovaní prísť do styku, informovala agentúra AFP.



Cieľom nového testovania je kontrola rozsahu nákazy v krajine, v ktorej na rozdiel od mnohých európskych štátov neboli zavedené prísne obmedzenia v boji proti šíreniu koronavírusu.



"Odteraz sa bude môcť každý, kto má symptómy, nechať otestovať na COVID-19 zadarmo," povedal novinárom švédsky minister pre finančné trhy Per Bolund.



Tamojšia vláda na tento program testovania vyčlení - okrem už vopred prisľúbenej miliardy švédskych korún - dodatočných 5,9 miliardy.



Švédsko ohlásilo aj to, že po troch mesiacoch vláda od 13. júna znova povolí cestovanie v rámci krajiny pre tých, čo nebudú mať príznaky nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. V marci vláda vyzvala obyvateľov, aby nikam necestovali ak to nie je nevyhnutné; v máji varovanie zmiernila a ľuďom odporučila, aby cestovali len do vzdialenosti hodinu až dve od svojho bydliska.



"Situácia je stále vážna. Toto oznámenie neznamená, že nebezpečenstvo pominulo. Neznamená to, že sa život vracia do normálu," povedal premiér Stefan Löfven s tým, že ľudia majú naďalej zachovávať predpísaný spoločenský odstup.



Väčšina preventívnych opatrení v krajine bola len na dobrovoľnej báze a nebola právne záväzná - výnimku tvoril zákaz verejných zhromaždení s účasťou viac než 50 osôb a návštev v zariadeniach starostlivosti o seniorov. Lídri krajiny opakovane zdôrazňovali, že opatrenia sú dlhodobé, keďže boj proti koronavírusu je "maratón, a nie šprint".



Prístup Švédska sa napriek tomu stretol s kritikou aj v zahraničí, a to najmä po tom, ako sa počet úmrtí v krajine zvýšil v porovnaní so susednými škandinávskymi krajinami, ktoré zaviedli prísne obmedzenia. Švédsky hlavný hygienik Anders Tegnell tento týždeň priznal, že počet úmrtí je príliš vysoký a krajina mala v úvodnej fáze koronavírusovej pandémie zaviesť prísnejšie epidemiologické opatrenia.



Vo Švédsku evidujú podľa najnovších údajov takmer 42.000 potvrdených prípadov nákazy a viac než 4500 úmrtí na chorobu COVID-19.