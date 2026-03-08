< sekcia Zahraničie
Švédsko zadržalo loď pod falošnou vlajkou s podozrivým obilím
Loď opustila 24. februára Casablancu v Maroku a smerovala do Petrohradu v Rusku.
Štokholm 8. marca (TASR) - Švédska polícia zadržala nákladnú loď Caffa plaviacu sa pod falošnou vlajkou. Predpokladá sa o nej, že patrí k ruskej tzv. tieňovej flotile a je podozrivá z prepravy ukradnutého ukrajinského obilia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Loď opustila 24. februára Casablancu v Maroku a smerovala do Petrohradu v Rusku. V piatok na jej palubu pri juhošvédskom meste Trelleborg vstúpila ozbrojená švédska polícia.
„Plavidlo je na ukrajinskom zozname sankcií. Informácie naznačujú, že v podstate bolo použité na prepravu obilia, ktoré bolo, ako chápeme, ukradnuté z Ukrajiny,“ povedal v sobotu na tlačovej konferencii úradujúci vedúci operácií pobrežnej stráže Daniel Stenling.
„Podarilo sa nám zistiť, že plavidlo sa plaví pod falošnou vlajkou. Je registrované v Guinei, ale táto registrácia je v skutočnosti falošná,“ dodal.
Ruské veľvyslanectvo v Štokholme uviedlo, že ho švédska pobrežná stráž informovala, že 10 členov posádky sú ruskí občania. „Ruské veľvyslanectvo ... je pripravené v prípade potreby poskytnúť konzulárnu pomoc ruským štátnym príslušníkom v posádke,“ napísalo na sieti Telegram.
Jeden člen posádky bol vyšetrovaný pre porušenie námorného kódexu o spôsobilosti na plavbu a bezpečnosti lodí, uviedol Stenling.
„Je pre nás problémom, že vidíme viac lodí, ktoré nerešpektujú morské právo,“ povedal. Poznamenal, že „riziko nehôd sa zvyšuje, keď lode nie sú certifikované“.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v sobotu poďakoval Švédsku. „Kolektívne opatrenia proti takýmto plavidlám naberajú na obrátkach. Je to vítaný vývoj. Sankcie fungujú, keď sa prísne presadzujú. Spoločne musíme zastaviť aktivity ruskej tieňovej flotily, aby sme chránili bezpečnosť a životné prostredie Európy,“ napísal na sieti X.
Belgicko v nedeľu 1. marca v Severnom mori zadržalo tanker Ethera a dopravilo do prístavu Zeebrugge. V utorok na neho uvalilo kauciu desať miliónov eur pre porušenie predpisov, pričom sa plavil pod falošnou guinejskou vlajkou.
Francúzske sily v januári zadržali podozrivý tanker Grinch. Loď bola neskôr prepustená, keď jej majiteľ zaplatil pokutu niekoľko miliónov eur.
Belgicko v nedeľu 1. marca v Severnom mori zadržalo tanker Ethera a dopravilo do prístavu Zeebrugge. V utorok na neho uvalilo kauciu desať miliónov eur pre porušenie predpisov, pričom sa plavil pod falošnou guinejskou vlajkou.
Francúzske sily v januári zadržali podozrivý tanker Grinch. Loď bola neskôr prepustená, keď jej majiteľ zaplatil pokutu niekoľko miliónov eur.