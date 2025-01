Švédsko: Zahraničné sily na nete verbujú na útoky gangy a deti

Štokholm 14. januára (TASR) - Šéfka švédskej polície v utorok vyhlásila, že zahraničné sily zneužívajú sociálne siete na nábor miestnych gangov a detí a využívajú ich na násilné útoky proti rôznym cieľom, napríklad aj izraelskému veľvyslanectvu. TASR píše podľa správy agentúry Reuters.



"Je to niečo, čo sme predtým nikdy nevideli. (Sociálne siete) využívajú nielen zločinecké skupiny, ale aj iné štáty," povedala komisárka Petra Lundhová, ale bližšie ich nešpecifikovala. Minulý rok švédska bezpečnostná služba uviedla, že na vykonávanie trestných činov využívala zločinecké siete v krajine aj iránska vláda.



Lundhová vysvetlila, že v roku 2024 sa odohralo niekoľko útokov na izraelské veľvyslanectvo v Štokholme vrátane streľby a pokusu o bombový útok. Podľa nej išlo o tzv. hybridné útoky, ktoré využívajú rôzne prostriedky na vyvolanie nestability.



"Je to protivník, ktorý nenosí uniformu, a je to hrozba, ku ktorej sa nemôžeme dostať použitím tradičných vojenských obranných metód," dodala.



Švédsko v počte úmrtí spôsobených strelnými zbraňami v prepočte na obyvateľa vedie v rámci Európskej únie, hoci minulý rok sa tento údaj znížil. Podľa tamojšej prokuratúry sa však v prípade vrážd zvýšil počet podozrivých páchateľov mladších ako 15 rokov.



"Tieto deti (zahraničné sily) v podstate využívajú ako majetok na jedno použitie," vyhlásila Lundhová. Švédska vláda nevylúčila, že zakáže prístup detí na sociálne siete.



Švédsko už niekoľko rokov bojuje s nárastom násilných incidentov medzi gangami a v posledných rokoch aj samotné gangy nových členov čoraz viac verbujú online.



Zameriavajú sa na deti, ktoré podľa zdrojov agentúry AFP majú problémy v škole, trpia závislosťami alebo už mali problémy so zákonom. V niektorých prípadoch zákazky pre peniaze, adrenalín, uznanie či pocit spolupatričnosti deti údajne samé vyhľadávajú.