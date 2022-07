Švédsko zakázalo elektrické kolobežky na chodníkoch

Štokholm 28. júla (TASR) - Švédska vláda zakázala používanie elektrických kolobežiek na chodníkoch. Nariadenie vstúpi do platnosti od začiatku septembra a za jeho porušenie hrozí pokuta, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA.



"Elektrické kolobežky jazdiace rýchlo po chodníkoch sú na mnohých miestach veľký problém. Čoskoro sa to skončí," povedal švédsky minister infraštruktúry Tomas Eneroth.



Spolu so zákazom parkovania elektrických kolobežiek na chodníkoch a cyklotrasách sa zlepší dostupnosť a bezpečnosť pre všetkých okoloidúcich, tvrdí vláda.



Na elektrické kolobežky vo Švédsku sa v konečnom dôsledku budú vzťahovať rovnaké pravidlá ako na bicykle a elektrické bicykle.



Elektrokolobežky vstúpili do mestského prostredia v Škandinávii pred niekoľkými rokmi. Problémy spôsobujú najmä vo švédskom hlavnom meste Štokholm. Podľa odhadov je tam aktuálne v prevádzke približne 12.000 zdieľaných elektrokolobežiek.