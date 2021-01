Švédsko zakáže farmám množenie noriek

Štokholm 27. januára (TASR) - Švédsko zakáže chov noriek do konca roka 2021 po tom, ako sa na 13 z asi 30 fariem potvrdila nákaza koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie tamojšej vlády.



Táto škandinávska krajina potvrdila prvý prípad nákazy novým koronavírusom u noriek v októbri 2020. Podľa švédskeho veterinárneho ústavu z dostupných údajov z Dánska a Holandska vyplýva, že v čase prebiehajúcej epidémie je príliš ťažké ochrániť chované norky pred nákazou koronavírusom, a to aj v prípade uplatnenia náležitých bezpečnostných opatrení.



"V súčasných podmienkach považujeme z hľadiska zamedzenia šírenia nákazy za nevhodné zvyšovať počet noriek," uviedla vo vyhlásení riaditeľka inštitútu Ann Lindbergová.



Na rozdiel od Dánska, ktoré farmám prikázalo utratiť všetky norky, Švédsko zakáže iba ich rozmnožovanie. Prevádzkovatelia týchto fariem si tak môžu zvieratá ponechať, avšak všetky novonarodené norky budú musieť utratiť.



"Vo Švédsku sme, našťastie, na norkových farmách nezaregistrovali zmutovaný variant (koronavírusu)... Náš norkový priemysel je však ďalším rizikovým faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť v boji proti koronavírusu," uviedol na tlačovej konferencii švédsky minister pre finančné trhy Per Bolund.



Dánsko bolo donedávna najväčším vývozcom kožušiny z noriek. Začiatkom novembra oznámilo, že zlikviduje všetkých viac ako 15 miliónov noriek, keďže u týchto zvierat sa objavila zmutovaná verzia nového koronavírusu.



Vedci varovali, že nákaza môže u noriek na farmách viesť k novým mutáciám koronavírusu, ktoré by mohli ohroziť účinnosť vakcín pre ľudí.



V súvislosti s kontroverzným nariadením o likvidácii noriek odstúpil z funkcie dánsky minister pre potraviny a rybolov Mogens Jensen, keďže kabinet neskôr pripustil, že toto nariadenie nemalo právny základ.