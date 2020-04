Švédsko zavádza nové opatrenia, reštaurácie budú naďalej otvorené

Štokholm 2. apríla (TASR) - Švédska vláda uzavrela všetky lyžiarske strediská a odporučila starším ľuďom, aby nenakupovali a radšej zostali doma. Bary a reštaurácie však zostávajú naďalej otvorené, píšu spravodajské portály The Telegraph a The Local.



Kabinet tiež vyzval občanov, aby sa počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov vyhýbali cestovaniu a navštevovaniu príbuzných. "Je zodpovednosťou každého z nás, aby sme obmedzili šírenie infekcie," uviedol riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva Johan Carlson. "Máte povinnosť dodržiavať tieto usmernenia. Nie je to dobrovoľné," dodal.



Súčasťou nových usmernení je tiež odporúčanie neuskutočňovať športové podujatia, ako sú futbalové zápasy a rešpektovať opatrenia týkajúce sa uzatvorenia lyžiarskych stredísk. Vláda taktiež zakázala návštevy domovov dôchodcov.



Švédsko k 1. aprílu eviduje 4974 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 239 úmrtí.