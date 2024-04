Švédsko zaznamenalo doposiaľ najskorší príchod letného počasia

Štokholm 12. apríla (TASR) - Vo Švédsku zaznamenali najskorší príchod počasia, ktoré je považované za letné, keď v troch mestách na juhu krajiny vystúpili teploty tri dni po sebe nad desať stupňov Celzia. Oznámila to vo štvrtok švédska meteorologická služba SMHI, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Švédsky meteorologický rekord bol prekonaný v sobotu 6. apríla. Každý deň od 6. do 10. apríla dosiahla teplota vzduchu v priemere najmenej desať stupňov Celzia na staniciach SMHI v Malmö, Kristianstade a Karlshamne," uvádza SMHI na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Na týchto troch staniciach tak boli splnené podmienky pre meteorologické leto. Ide o najskorší príchod leta, aký bol kedy vo Švédsku pozorovaný, pričom štatistiky siahajú do konca 19. storočia," dodáva SMHI.



Predchádzajúci rekord bol zaznamenaný v roku 1906, keď leto oficiálne nastalo 10. apríla.



"S postupujúcim globálnym otepľovaním sa zákonite zvyšuje pravdepodobnosť skorších príchodov leta," vysvetlila meteorologická služba.



Napriek oficiálnemu príchodu leta však na budúci týždeň očakávajú na väčšine územia Švédska počasie s teplotami v jednociferných hodnotách.