Švédsko hlási prvýkrát v histórii prevyšujúci počet kňažiek nad kňazmi

Štokholm 22. júla (TASR) - Počet ženských kňažiek vo Švédsku po prvýkrát v histórii prevýšil počet mužských kňazov. Došlo k tomu 60 rokov po tom, čo im povolili vykonávať túto funkciu. Oznámila to v stredu luteránsky Švédska cirkev, na ktorú sa odvolala agentúra AFP.



Z 3060 kňazov, ktorí v súčasnosti slúžia vo Švédsku, je 1533 žien, čo je 50,1 percenta, uviedla tajomníčka Švédskej cirkvi Cristina Grenholmová.



"Z historického hľadiska sa táto rovnosť dosiahla rýchlejšie, ako sme predpokladali. V správe z roku 1990 sa odhadovalo, že ženy budú v roku 2090 tvoriť polovicu celkového duchovenstva. Trvalo to však iba 30 rokov," uviedla Grenholmová.



Na rozdiel od katolíckej cirkvi povolila luteránska cirkev vo Švédsku vysväcovanie žien za kňažky už v roku 1958. Prvé tri ženy sa stali duchovnými v roku 1960.



V roku 1982 švédsky parlament taktiež zrušil "doložku o výhrade svedomia", ktorá členom duchovenstva umožňovala odmietnuť spoluprácu so ženskými kolegyňami.



Ženy sú vo Švédsku nadmerne zastúpené v teologickej výučbe, a to najmä od roku 2000, keď sa cirkev oddelila od štátu. V roku 2013 ženy predstavovali až 70 percent študentov.



Veľa švédskych farností má počas omší v zastúpení mužského aj ženského kazateľa. "Keďže veríme, že Boh stvoril ľudské bytosti - mužov i ženy - na Boží obraz, je nevyhnutné, aby sme o tom nielen hovorili, ale aby sme to tiež ukázali," dodala Grenholmová.



Podľa cirkevných novín Kyrkans Tidning však existuje mzdový rozdiel medzi mužskými a ženskými kazateľmi - v priemere je to 2200 švédskych korún (približne 215 eur) mesačne. Grenholmová však tvrdí, že tento rozdiel je z dôvodu, že sa viac mužov ako žien nachádza vo vyšších pozíciách.