Švédsko žiada oslobodenie svojho občana odsúdeného v Číne na 10 rokov

Štokholm 25. februára (TASR) - Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová vyzvala v utorok Peking, aby prepustil na slobodu disidenta Gui Minhaia (Kuej Min-chaja), švédskeho občana pôvodom z Číny, ktorý bol v pondelok v Číne odsúdený na desať rokov odňatia slobody za "nelegálne odovzdávanie spravodajských informácií do zahraničia". S odvolaním sa na vyhlásenie šéfky švédskej diplomacie pre miestny verejnoprávny rozhlas o tom informovala agentúra DPA.



"Požadujeme prepustenie Gui Minhaia, aby sa mohol vrátiť k svojej dcére a rodine," uviedla Lindeová s tým, že Štokholm nebol informovaný o konkrétnej podobe obvinení vznesených voči jeho osobe a "nemohol mu poskytnúť konzulárnu pomoc", pričom predstavitelia Švédska nemali ani "prístup na súd".



Guia, ktorý je známy tým, že v Hongkongu vydával objektívne knihy o čínskych politických vodcoch, odsúdil odvolací ľudový súd v meste Ning-po vo východočínskej provincii Če-ťiang.



Disident sa stal medzinárodne známym ešte v roku 2015, keď zmizol počas dovolenky v Thajsku, pričom v tom istom čase zmizli aj ďalší štyria zamestnanci jeho vydavateľstva Causeway Bay Books.



Gui sa znova objavil začiatkom roku 2016 vo vysielaní čínskej štátnej televízie, kde sa priznal, že krajinu opustil bez povolenia, a to i napriek tomu, že bol pod dvojročnou podmienkou. Tá mu mala byť vymeraná za účasť na tragickej dopravnej nehode pod vplyvom alkoholu, ku ktorej došlo desať rokov predtým.



Po odslúžení tohto trestu, bol Gui opätovne zadržaný čínskymi bezpečnostnými zložkami vo februári 2018 počas toho, ako v sprievode dvoch švédskych diplomatov cestoval na zdravotnú prehliadku do Pekingu.



Štokholm odovzdal v roku 2019 Guiovi cenu Kurta Tucholského, ktorá sa udeľuje spisovateľom a vydavateľom vystaveným politickému prenasledovaniu.