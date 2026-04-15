Švédsko zmarilo proruský kybernetický útok na tepelnú elektráreň
Kybernetické hrozby proti švédskym záujmom sa zvýšili od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, keďže Moskva sa zamerala na krajiny podporujúce Kyjev.
Autor TASR
Štokholm 15. apríla (TASR) - Švédsko v polovici roka 2025 zmarilo kybernetický útok na tepelnú elektráreň na západe krajiny. V stredu to uviedla vláda v Štokholme s tým, že hackerská skupina bola prepojená na Rusko. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Švédska bezpečnostná služba sa prípadom zaoberala a dokázala identifikovať aktéra, ktorý za ním stojí a má väzby na ruské spravodajské a bezpečnostné služby. Našťastie vďaka zabudovanému ochrannému mechanizmu nedošlo k žiadnym vážnym následkom,“ povedal novinárom minister civilnej ochrany Carl-Oskar Bohlin.
Útok neuspel, „pretože zavedené bezpečnostné systémy fungovali“, dodal. Podľa jeho slov „máme do činenia s protivníkom, ktorý neváha vytvárať fyzické narušenia, ktoré možno prirovnať k sabotáži našej fyzickej infraštruktúry“.
Kybernetické hrozby proti švédskym záujmom sa zvýšili od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, keďže Moskva sa zamerala na krajiny podporujúce Kyjev. „Toto poukazuje na zmenené, rizikovejšie a bezohľadnejšie správanie Ruska, ktoré by mohlo viesť k potenciálne veľmi škodlivým dôsledkom pre spoločnosť,“ povedal. Napriek tomu „naša podpora Ukrajiny zostáva neochvejná“.
Je dôležité, aby Švédsko hovorilo o hrozbách, ktorým čelí, aby vyslalo signál „hroziacim aktérom a dalo im vedieť, že vidíme, čo robia“, doplnil. „Robíme to aj preto, aby sme neustále zvyšovali povedomie v spoločnosti, aby sme rozvíjali našu kybernetickú bezpečnosť a kolektívnu odolnosť a aby sme mohli konať solidárne s našimi spojencami a partnermi,“ pripomenul.
