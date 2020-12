Švédsko zmení zákon, aby mohlo preskúmať zistenia o trajekte Estonia

Štokholm 18. decembra (TASR) - Švédska vláda v piatok uviedla, že je pripravená zmeniť a doplniť zákon, ktorý zakazuje potápanie v blízkosti vraku potopeného osobného trajektu Estonia. O zmenu zákona požiadal podľa agentúry DPA švédsky úrad pre vyšetrovanie nehôd, ktorý chce takto umožniť ďalšie vyšetrovanie tohto nešťastia.



Minister vnútra Mikael Damberg informoval, že predbežné práce na zmenách zákona sa už začali a mohli by byť schválené v priebehu prvej polovice roku 2021. Zdôraznil, že vláda nemá v pláne zrušenie zákona, ktorý zakazuje potápanie v blízkosti vraku a označuje ho za hrobové miesto.



Trajekt Estonia sa potopil 28. septembra 1994 v Baltskom mori krátko po polnoci počas plavby z estónskeho Tallinu do švédskej metropoly Štokholm. Na palube lode sa vtedy nachádzalo 803 pasažierov a 186 členov posádky, nešťastie prežilo len 137 ľudí.



V novodobých dejinách ide o stroskotanie lode s najväčším počtom obetí v európskych vodách v čase mieru a o druhú najväčšiu katastrofu európskeho plavidla po stroskotaní Titaniku.



Záujem o kauzu sa zvýšil po tom, ako bol v septembri odvysielaný dokument z dielne Discovery Network, v ktorom sa objavili dovtedy nezverejnené podvodné zábery vraku - konkrétne pravej časti trupu lode, na ktorom údajne vidieť dve veľké diery. O takomto poškodení plavidla sa podľa agentúry Reuters doposiaľ nevedelo.



John Ahlberk, šéf Švédskeho úradu pre vyšetrovanie nehôd, uviedol, že cieľom je zistiť, ako tieto otvory v trupe plavidla vznikli. Okrem toho sa možno podarí aj "zachrániť" časti plavidla, na čo by mohli byť použité diaľkovo ovládané robotické plavidlá.



Pôvodné vyšetrovanie tragédie bolo ukončené v roku 1997. Podľa oficiálnej vyšetrovacej správy sa loď potopila po tom, ako jej z dôvodu nedostatočnej údržby na rozbúrenom mori počas búrky otvoril predný príklop, v dôsledku čoho začala do plavidla prenikať voda.