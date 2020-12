Švédsko zmenilo prístup, odporúča nosiť rúška v hromadnej doprave

Štokholm 18. decembra (TASR) - Švédska vláda zmenila svoj prístup a vôbec prvýkrát od vypuknutia pandémie nového koronavírusu odporučila svojim občanom nosiť ochranné rúška v prostriedkoch hromadnej dopravy počas dopravnej špičky. Oznámil to v piatok švédsky premiér Stefan Löfven s odvolaním sa na odporúčania tamojšieho úradu verejného zdravia, píše agentúra AFP.



Vláda doteraz v súvislosti s bojom proti šíreniu nákazy koronavírusu nepresadzovala nosenie rúšok - s výnimkou návštevy zdravotných zariadení.



Šéf švédskeho úradu verejného zdravia Johan Carlson v piatok povedal, že účinnejším opatrením je dodržiavanie dostatočného odstupu. Nosenie rúšok v hromadnej doprave podľa neho nebude rozhodujúcim faktorom pre spomalenie šírenia nákazy, no môže mať pozitívny efekt. Dodal tiež, že nosenie rúšok na ulici sa nezdá byť vysoko účinným opatrením.



Premiér Löfven zároveň v piatok na tlačovej konferencii oznámil viacero nových epidemiologických opatrení. Vláda postupne obmedzí počet návštevníkov v obchodoch, nákupných či fitnes centrách. Ak však tieto nariadenia nepomôžu znížiť počet nových prípadov nákazy, bude Švédsko musieť pristúpiť k zatvoreniu podnikov a prevádzok, dodal premiér, ktorého citoval portál The Local.



Švédsko podľa jeho slov od 24. decembra zakáže tiež predaj alkoholických nápojov po 20.00 h. V súčasnosti zákaz platí na predaj po 22.00 h. V reštauráciách bude môcť za jedným stolom v sedieť maximálne štvorčlenná skupina. Pre žiakov vyšších ročníkov stredných škôl viac rokov bude naďalej prebiehať vyučovanie len vo virtuálnej podobe, a to prinajmenšom do 24. januára.



Švédsko od vypuknutia pandémie zaznamenalo viac ako 360.000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a takmer 8000 úmrtí.