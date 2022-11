Švédsko prijalo zmenu ústavy, umožní prísnejšie zákony proti terorizmu

Štokholm 16. novembra (TASR) - Švédsky parlament v stredu schválil zmenu ústavy, ktorá umožní prijímanie prísnejších protiteroristických zákonov. Tento krok predstavuje kľúčovú požiadavku Turecka, čo sa týka ochoty ratifikovať žiadosť Štokholmu o vstup do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ústavný dodatok, ktorý vstúpi do platnosti 1. januára, schválilo 278 poslancov z 349-členného parlamentu. Prinesie to možnosť prijímať nové zákony na "obmedzenie slobody združovania, pokiaľ ide o združenia, ktoré sa zapájajú do terorizmu alebo ho podporujú". Podľa parlamentného stáleho výboru pre ústavné záležitosti zmeny umožnia "rozsiahlejšiu kriminalizáciu účasti v teroristickej organizácii alebo zákaz teroristickej organizácie".



Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Po desaťročiach sa tak odchýlili od politiky vojenskej neutrality. Ich začlenenie sa do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Stále tak neurobilo Maďarsko a Turecko.



Ankara totiž tvrdí, že obe severské krajiny poskytujú podporu Strane kurdských pracujúcich (PKK) a ďalším skupinám, ktoré Turecko označuje za teroristické. Podľa expertov nová legislatíva vo Švédsku uľahčí stíhanie členov PKK.



Nový švédsky premiér Ulf Kristersson počas minulotýždňovej návštevy Ankary označil tento ústavný dodatok za "veľký krok", ktorý švédskym právnym orgánom dá väčšie právomoci v boji proti terorizmu.



AFP približuje, že ústavné zmeny musia vo Švédsku schváliť dva rozličné parlamenty – predvolebný i povolebný parlament. Prvé hlasovanie prebehlo v apríli počas predošlej ľavicovej vlády premiérky Magdaleny Anderssonovej ešte predtým, ako Štokholm v máji oficiálne rozhodol o podaní žiadosti o vstup do NATO.