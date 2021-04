Švédsko zmierni opatrenia pre ľudí zaočkovaných jednou dávkou vakcíny

Štokholm 16. apríla (TASR) - Vo Švédsku uvoľnia protiepidemické opatrenia pre ľudí, väčšinou seniorov, ktorí dostali aspoň jednu dávku vakcíny proti novému koronavírusu. S odvolaním sa na švédske zdravotnícke úrady o tom informovala v piatok agentúra Reuters.



Zaočkovaní sa po troch týždňoch od podania prvej dávky vakcíny môžu začať stretávať s tými, ktorí nepatria do ich sociálnej bubliny - a to aj v interiéroch. Obnoviť sa môžu aj aktivity pre obyvateľov v domovoch pre seniorov. Zaočkovaní dôchodcovia tiež môžu opäť nakupovať v obchodoch.



"Odteraz môžu zaočkované staré mamy objímať svoje vnúčatá," uviedol šéf úradu verejného zdravotníctva Johan Carlson.



Zdôraznil však, že tieto zmeny sú len "malým zmiernením obmedzení" a ani tí, ktorí boli zaočkovaní, sa stále nebudú môcť v plnej miere vrátiť k životu v čase pred pandémiou.



Keďže epidemická situácia vo Švédsku je stále nepriaznivá a po San Marine má druhé najvyššie prírastky nakazených v Európe, podľa úradov momentálne nie je vhodné zmierniť obmedzenia aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.



"Doteraz nebolo zaočkovaných dosť ľudí na to, aby sa zmiernil tlak na zdravotný systém alebo všeobecne šírenie nákazy," uviedla ministerka zdravotníctva Lena Hallengrenová.



Vo Švédsku doteraz aspoň prvou dávkou protikoronavírusovej vakcíny zaočkovali približne pätinu obyvateľstva - teda najmenej 2,2 milióna z 10,4 milióna Švédov. V tejto skupine sú takmer všetci klienti domovov sociálnych služieb. Očkovať sa postupne môžu aj ľudia nad 60 rokov.



Vakcinácia však nenapreduje podľa plánu najmä pre problémy s dodávkami očkovacích látok a obavy z možných vedľajších účinkov vakcín od spoločností AstraZeneca a Johnson & Johnson.