Švédsko zruší 9. februára väčšinu opatrení v súvislosti s covidom

Štokholm 3. februára (TASR) - Švédska vláda vo štvrtok uviedla, že 9. februára zruší väčšinu obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, pretože epidémia v súvislosti s nákazlivejším variantom omikrom vstupuje do "novej fázy". Informovala o tom agentúra AFP.



"Pandémia sa neskončila, ale vstupujeme do úplne novej fázy," povedala novinárom švédska premiérka Magdalena Anderssonová. "Znalosti o variante omikron sú lepšie... Niekoľko štúdií ukazuje, že tento variant vedie k menej závažnému priebehu ochorenia," dodala predsedníčka vlády. Jej kabinet sa preto rozhodol zrušiť obmedzia týkajúce sa počtu návštevníkov v baroch a reštauráciách. Tieto prevádzky navyše budú môcť byť otvorené aj po 23.00 h. Od budúcej stredy nebudú potrebné covidpasy pri návšteve športových podujatí. Nezaočkovaným občanom sa však naďalej odporúča, aby sa aj po 9. februári vyhýbali masovým akciám.



Švédsky úrad verejného zdravotníctva uviedol, že už nie je potrebné, aby sa široká verejnosť testovala na prítomnosť vírusu.



"Testovacie kapacity, ktoré máme, sa musia zamerať na skupiny, ktoré skutočne potrebujú testovanie," povedal štátny epidemiológ Anders Tegnell na tlačovej konferencii a dodal, že voľné testovacie kapacity by sa mali zamerať na personál nemocníc. Okrem toho uviedol, že formálne požiada vládu, aby už neoznačovala COVID-19 za hrozbu pre verejné zdravie.



AFP pripomenula, že viac ako 83 percent Švédov starších ako 12 rokov dostalo už dve dávky vakcíny a takmer 50 percent si dalo aplikovať aj posilňujúcu tretiu dávku očkovacej látky.



Švédsko sa na začiatku pandémie dostalo na titulky popredných svetových médií, pretože sa rozhodlo, na rozdiel od iných štátov, nezaviesť prísny lockdown. Krajina doteraz zaevidovala vyše 16.000 úmrtí v súvislosti s covidom. Bilancia je omnoho vyššia ako v susednom Nórsku či Fínsku, kde opatrenia zaviedli hneď na začiatku pandémie.