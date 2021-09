Štokholm 7. septembra (TASR) - Švédsko zruší koncom septembra väčšinu protipandemických opatrení. Podľa tamojšej vlády je šírenie ochorenia COVID-19 v krajine pod kontrolou a uspokojivá je aj miera zaočkovanosti obyvateľstva. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



So zmierňovaním protipandemických opatrení začala vláda už v máji, keď zverejnila päťbodový plán ich uvoľňovania. Do jeho predposlednej fázy vstúpi krajina koncom septembra, píše AFP.



Podľa úradov sa však na verejnosti naďalej bude vyžadovať dodržiavanie hygienických opatrení vrátanie bezpečného odstupu.



"Naším cieľom bolo vždy uvoľniť reštrikcie hneď, ako to bude možné," uviedla švédska ministerka zdravotníctva Lena Hallengrenová.



Ako uvádza agentúra Reuters, švédska vláda v súvislosti s pandémiou COVID-19 nikdy nezaviedla lockdown a spoliehala sa prevažne len na odporúčania pre verejnosť. Napriek tomu krajina zaznamenala nižší počet úmrtí ako väčšina európskych štátov, avšak vyšší než iné škandinávske krajiny. Vláda však zaviedla obmedzenia účasti na verejných zhromaždeniach vrátane koncertov a športových podujatí či pre miesta ako bary a reštaurácie. Platnosť týchto opatrení vrátane odporúčania pracovať z domu sa skončí 29. septembra.



Plne zaočkovaných je vo Švédsku zhruba 70 percent obyvateľov starších ako 16 rokov, pripomína Reuters.