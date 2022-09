Švédsko zrušilo zbrojné embargo na Turecko

Štokholm 30. septembra (TASR) - Švédsko v piatok povolilo vývoz zbraní do Turecka, čím zrušilo zbrojné embargo na Ankaru z roku 2019. Vyplýva to z vyhlásenia švédskeho Inšpektorátu strategických produktov (ISP). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ankara požadovala zrušenie embarga na dovoz zbraní v súvislosti so žiadosťou Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Štokholm uvalil zbrojné embargo na Turecko v roku 2019 po vojenskej ofenzíve Ankary na severovýchode Sýrie.



"Žiadosť Švédska o členstvo v NATO do značnej miery posilnila argumenty obrannej a bezpečnostnej politiky na schválenie vývozu vojenských materiálov do iných členských štátov vrátane Turecka," uviedol ISP. Zároveň spresnil, že v treťom štvrťroku 2022 schválil do Turecka vývoz "elektronického zariadenia, softvéru a technickej pomoci".



Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do NATO po ruskej invázii na Ukrajinu a po desaťročiach sa odchýlili od politiky neutrality. Ich začlenenie do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Stále tak neurobilo Maďarsko a Turecko, pripomína AFP.



Celý prístupový proces môže skomplikovať práve Turecko. Prezident Recep Tayyip Erdogan viackrát upozornil, že Fínsko a Švédsko musia najskôr splniť svoje sľuby spred júnového summitu NATO v Madride, až potom pošle prístupové protokoly do parlamentu na ratifikáciu.