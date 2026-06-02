Švédsko zvažuje zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov
Autor TASR
Štokholm 2. júna (TASR) - Švédsko by malo používanie sociálnych sietí obmedziť iba pre ľudí nad 15 rokov, odporučila v utorok vládou vymenovaná komisia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Dôvody na zavedenie vekovej hranice prevažujú nad výhodami vyplývajúcimi z pokračujúceho voľného prístupu k tomuto typu médií,“ uviedla na tlačovej konferencii vyšetrovateľka Lisa Englundová Krafftová po boku ministra zdravotníctva Jakoba Forssmeda.
Zákaz podľa jej slov môže byť zavedený tak, že by samotné platformy boli zodpovedné za overovanie veku. Hranica pre používanie sociálnych sietí bez súhlasu rodiča je v Švédsku v súčasnosti 13 rokov.
„Strácame celú generáciu kvôli nekonečnému skrolovaniu,“ vyhlásil Forssmed. „Obrazovky a sociálne siete a ich vplyv na zdravie detí a mládeže sú jednou z najväčších výziev našej doby,“ dodal.
Viaceré európske krajiny zvažujú zavedenie vekovej hranice pre používanie sociálnych sietí. Vláda v susednom Nórsku v apríli oznámila, že plánuje parlamentu predložiť návrh o zákaze prístupu na sociálne siete pre deti do 16 rokov.
