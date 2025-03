Švédsko zvýši výdavky na obranu o takmer 28 miliárd eur

Štokholm 26. marca (TASR) — Švédsko plánuje v priebehu nasledujúcich desiatich rokov zvýšiť svoje výdavky na obranu o približne 300 miliárd korún (takmer 28 miliárd eur). Na stredajšej tlačovej konferencii v Štokholme to oznámil premiér Ulf Kristersson s tým, že jeho menšinová vláda sa na tom dohodla s pravicovo-populistickými Švédskymi demokratmi (SD), ktorí ju podporujú v parlamente. Informovala o tom agentúra AFP.



Švédsko po skončení studenej vojny drasticky znížilo svoje výdavky na obranu, no po anexii ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014 zmenilo kurz.



Táto škandinávska krajina, ktorá sa len vlani v marci stala 32. členom NATO, v súčasnosti vynakladá na obranu približne 2,4 percenta hrubého domáceho produktu; do roku 2030 sa má tento podiel zvýšiť na 3,5 percenta.



Zatiaľ čo doterajšie zvýšené výdavky na obranu boli financované z bežného rozpočtu, počas „prechodného obdobia“ sa podľa Kristerssona budú financovať pôžičkami.



„Máme úplne novú bezpečnostnú situáciu... a neistoty zostanú ešte dlho,“ povedal Kristersson. Dodal, že ide o „najväčšie prezbrojenie Švédska od studenej vojny“.