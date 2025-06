Švédsko:Vyšetrovanie odhalilo tisíce nelegálnych adopcií zo zahraničia

Štokholm 2. júna (TASR) — Švédsko by malo zakázať adopcie detí zo zahraničia a ospravedlniť sa za tisícky detí, ktoré boli za posledné desaťročia nezákonne a neeticky odvedené zo svojich domovských krajín v Ázii, Južnej Amerike či Afrike, uviedla v pondelok vedúca komisie pre adopcie Anna Singerová. Jej takmer štvorročné vyšetrovanie odhalilo niekoľko prípadov obchodovania s deťmi v období od 70. rokov 20. storočia až do roku 2000. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Niektoré deti boli podľa zistení adoptované bez dobrovoľného a informovaného súhlasu rodičov, zatiaľ čo tisíce ďalších sa dostali do Švédska s falošnými dokladmi. Viaceré deti nepravdivo vyhlásili za mŕtve, iné odovzdali na adopciu ľudia, ktorí neboli ich rodičmi. Podľa vyšetrovania niektorí rodičia tiež nerozumeli významu súhlasu s medzištátnou adopciou.



„Štát musí uznať porušenie ľudských práv, ku ktorému došlo v procese medzinárodnej adopcie, a dôsledky, ktoré to malo pre adoptovaných a ich rodiny, a požiadať o odpustenie,“ povedala Singerová. Podľa nej vyšetrovanie ukázalo, že švédska vláda si bola nezrovnalostí pri medzinárodných adopciách vedomá.



Na základe týchto zistení by podľa Singerovej malo Švédsko adopcie zo zahraničia zastaviť. V budúcnosti by mala byť povolená v prípadoch, ak medzi žiadateľom a dieťaťom existuje osobný vzťah. „Štát by mal prevziať väčšiu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby bola adopcia v najlepšom záujme dieťaťa a aby bol proces právne v poriadku,“ uvádza sa v oficiálnej správe.



Švédska vláda bezprostredne neuviedla, či sa odporúčaniami bude zaoberať.



Komisiu pre adopcie vymenovala v októbri 2021 vtedajšia ministerka sociálnych vecí Lena Hallengrenová. Adopcie zo zahraničia sa vo Švédsku uskutočňovať v 50. rokoch 20. storočia a pokračujú dodnes. Týkajú sa Južnej Kórey, Kolumbie, Číny, Srí Lanky, Čile, Thajska, Vietnamu, Poľska, Etiópie či Ruska. Celkovo bolo vo Švédsku doposiaľ adoptovaných viac ako 60.000 detí z celého sveta.