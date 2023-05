Švédsky a turecký minister majú na stretnutí hovoriť o členstve v NATO

Štokholm 29. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Švédska a Turecka sa "čoskoro" stretnú, aby rokovali o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie. V pondelok to uviedol šéf švédskej diplomacie Tobias Billström. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Billström najprv pre stanicu SVT uviedol, že so svojím tureckým rezortným partnerom Mevlütom Čavušoglom sa stretne vo štvrtok na zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Osle. Neskôr však Billströmov hovorca povedal, že Čavušoglu napokon do Nórska nepríde a ich schôdza sa teda v ten deň neuskutoční. Napriek tomu avizoval, že spoločné stretnutie ministrov sa očakáva v blízkej dobe.



Diskusie medzi oboma krajinami o členstve Švédska v NATO sa pozastavili počas obdobia, keď sa v Turecku konali prezidentské voľby. V nedeľňajšom druhom kole volieb zvíťazil súčasný prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý porazil kandidáta opozície, Kemala Kiličdarogla.



Billström v pondelok v tejto súvislosti poznamenal, že sa teší na urýchlenie procesu rokovaní. Zopakoval, že vláda v Štokholme verí, že jeho krajina sa stane 32. členom NATO do summitu Aliancie vo Vilniuse, ktorý sa bude konať 11.-12. júla.



Vstup Švédska do NATO blokujú Turecko a Maďarsko. Fínsko, ktoré podalo žiadosť o členstvo spoločne so Švédskom - v reakcii na vypuknutie ruskej ofenzívy na Ukrajine -, sa k Aliancii oficiálne pripojilo už v apríli.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tvrdí, že Štokholm poskytuje útočisko militantom zo zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku, Švédsku, USA i v Európe označovaná za teroristickú organizáciu. Erdogan by podľa vlastných slov chcel dosiahnuť vydanie týchto jednotlivcov Ankare; Švédsko však dalo jasne najavo, že k tomu nedôjde.



Štokholm tiež opakovane kritizuje porušovanie ľudských práv v Turecku a spochybnil aj tamojšie dodržiavanie demokratických princípov.