Švédsky kardinál vyzdvihol rozdiel medzi novým pápežom a Trumpom

Štokholm 10. mája (TASR) - Švédsky kardinál Anders Arborelius, ktorý sa zúčastnil na konkláve, kde zvolili nového pápeža, v piatok vyzdvihol Leva XIV. ako „jemného a pokorného človeka“ – a pritom „veľmi odlišného“ od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.



„Mnohí reagovali na to, že máme po prvý raz amerického pápeža,“ uviedol Arborelius vo vyhlásení deň po zvolení Leva XIV.



Pápeža Leva, občianskym menom Roberta Prevosta, opísal ako „svedomitého a vnímavého človeka“, ktorý si počas pôsobenia na čele Dikastéria pre biskupov – kľúčového vatikánskeho úradu, ktorý radí pápežovi pri menovaní biskupov – získal rešpekt.



„Je ťažké predstaviť si Američana, ktorý by bol jeho opakom viac než ten, čo sa raz zo žartu prezliekol za pápeža,“ povedal Arborelius s odkazom na obrázok vytvorený umelou inteligenciou, na ktorom bol Trump v pápežskom rúchu – a ktorý bol zverejnený na oficiálnych účtoch Bieleho domu.



„Napriek tomu si viem predstaviť, že pápež Lev, so svojím pokojným vystupovaním, môže uspieť v tom, aby mocní tohto sveta načúvali evanjeliovému posolstvu pokoja a zmierenia,“ dodal.



Arborelius, ktorý bol vymenovaný v roku 2017 ako prvý švédsky kardinál, je konvertita na katolicizmus v prevažne protestantskom Švédsku – jednej z najsekularizovanejších spoločností sveta.



Tento 75-ročný duchovný bol považovaný za jedného z možných nástupcov pápeža Františka, no v apríli pre švédsku televíziu SVT uviedol, že pápež František schválil jeho žiadosť o uvoľnenie z funkcie, aby sa mohol vrátiť do svojho kláštora na juhu Švédska.



„František však zomrel skôr, ako sa určil dátum môjho odchodu,“ povedal. „Takže teraz tak trochu visím vo vzduchoprázdne.“