Švédsky kráľ a von der Leyenová otvorili v Esrange európsky kozmodróm

Brusel 13. januára (TASR) - Švédsky kráľ kráľ Karol Gustav XVI. v piatok v Esrange na severe Švédska otvoril nový kozmodróm, ktorý výrazne pretvorí európsku vesmírnu politiku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Na slávnostnom otvorení boli prítomní i švédsky premiér Ulf Kristersson, predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a ďalší eurokomisári.



Generálny riaditeľ Švédskeho vesmírneho centra (SSC) Stefan Gardefjord uviedol, že po rokoch príprav a výstavby sa konečne podarilo otvoriť na európskej pevnine prvý štartovací komplex pre orbitálne lety.



"Nový štartovací komplex pomôže vytvoriť základ pre odolnú Európu vo vesmíre. Nové družicové konštelácie na obežnej dráhe, pohotové štartovacie schopnosti a vývoj opakovane použiteľných rakiet umožnia bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú Európu. Aj vďaka tomu bude Európa silnejšia," zdôraznil Gardefjord.



Riaditeľ SSC upozornil, že nárast potreby každodennej elektronickej komunikácie, dôležitosť informácií a zmeny, ktorými naša planéta prechádza, si vyžiadajú viac družíc na obežnej dráhe Zeme. Všeobecne sa očakáva, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov bude vypustených približne 10.000 nových družíc a do roku 2040 by celkový počet satelitov mohol podľa SSC dosiahnuť 100.000 – v porovnaní s 5000 funkčnými družicami nachádzajúcimi sa na obežnej dráhe v súčasnosti.



"Je to obrovský skok pre SSC, pre Švédsko, pre Európu a pre zvyšok sveta. Družice sú rozhodujúce pre mnohé funkcie každodenného života moderného sveta a ich potreba bude v nasledujúcich rokoch narastať," opísal situáciu Gardefjord.



Švédsko bude okrem vypúšťania družíc na obežnú dráhu cez kozmodróm Esrange hostiť aj testovanie európskej iniciatívy pre opakovane použiteľnú raketovú techniku. Ide o program ESA Themis, ktorý vedie spoločnosť ArianeGroup. Testy sa v Esrange začnú už v priebehu roka 2023. Vedecký vývoj prebieha v rámci projektu Salto financovaného EÚ.



Odpaľovacie zariadenie v Esrange bude uskutočňovať aj suborbitálne testovacie štarty niekoľkých rakiet novej generácie.



