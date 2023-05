Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv s manželkou pricestovali do Estónska

Tallinn 2. mája (TASR) - Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv s manželkou kráľovnou Silviou v utorok pricestovali na trojdňovú návštevu Estónska. Pobaltskú postsovietsku krajinu navštívili po 31 rokoch. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Švédsky kráľovský pár privítali v Tallinne estónsky prezident Alar Karis s manželkou pred davom ľudí mávajúcich so švédskymi a estónskymi vlajkami. Kráľ navštívi aj druhé najväčšie estónske mesto Tartu.



Kancelária estónskeho prezidenta uviedla, že návšteva "zdôrazňuje úzke priateľstvo medzi Estónskom a Švédskom, o to viac, že sa odohráva počas 50. výročia nástupu kráľa Karola XVI. Gustáva na trón".



Pobaltské Estónsko, Lotyšsko a Litva sú bývalé sovietske republiky, ktoré sa po jeho rozpade stali členmi EÚ i NATO. So Švédskom majú úzke obchodné a politické vzťahy. Estónsko má na Štokholm i historické väzby, keďže bolo v 17. storočí súčasťou švédskeho impéria.



Kráľ Karol XVI. Gustáv s manželkou Silviou navštívili Estónsko v roku 1992, rok po tom, ako získalo nezávislosť od Sovietskeho zväzu.



Návšteva kráľa je zameraná na posilnenie spolupráce medzi Tallinnom a Štokholmom v oblasti bezpečnosti, hospodárstva, vzdelávania i výskumu a inovácii, spresnila prezidentská kancelária.



Kráľ Karol XVI. Gustáv nastúpil na trón 15. septembra 1973 a je najdlhšie vládnucim švédskym monarchom. Oslavy jeho 50. výročia na tróne sa začnú v júni.