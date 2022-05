Švédsky kráľ: Krajina robí s Fínskom historické rozhodnutie o NATO

Fínsky prezident Sauli Niinistö (vľavo) a švédsky kráľ Carl Gustaf sedia v koči počas jazdy v centrálnom Štokholme 17. mája 2022. Niinistö pricestoval so svojou manželkou Jenni Haukiovou na dvojdňovú štátnu návštevu Švédska. Foto: TASR/AP

Štokholm 17. mája (TASR) - Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv v utorok zdôraznil zámer svojej krajiny vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovala o tom agentúra DPA.povedal švédsky kráľ na spoločnej tlačovej konferencii s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom v Štokholme. Niinistö je vo švédskom hlavnom meste na dvojdňovej štátnej návšteve.Výzvy stojace pred oboma krajinami v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajine znamenajúuviedol ďalej kráľ.Fínsky prezident Niinistö o spolupráci so Švédskom vyhlásil:Očakáva sa, že fínsky prezident podpíše žiadosť svojej krajiny o členstvo v NATO počas tejto návštevy. Predtým však podľa očakávania bude o žiadosti ešte hlasovať fínsky parlament.Niinistö sa tiež plánuje stretnúť so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou a diskutovať s ňou o žiadostiach o členstvo v NATO, ktoré chcú Fínsko a Švédsko odovzdať. Takisto majú títo politici diskutovať o spoločnej obrannej politike oboch krajín.