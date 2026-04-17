Švédsky kráľ pricestoval do Ľvova, stretol sa so Zelenským
Švédska televízia STV priniesla zábery 79-ročného kráľa, ako sa stretáva s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Autor TASR
Kyjev 17. apríla (TASR) - Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv pricestoval v piatok do západoukrajinského mesta Ľvov ako prvý monarcha, ktorý túto krajinu navštívil od začiatku ruskej vojenskej invázie v roku 2022, oznámila vláda v Štokholme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Švédska televízia STV priniesla zábery 79-ročného kráľa, ako sa stretáva s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Máte našu plnú podporu,“ uviedol Karol Gustáv v krátkom prejave v Ľvove, uviedla švédska tlačová agentúra TT.
Zelenskyj zverejnil na sociálnych sieťach separátne video, na ktorom je vidieť, ako si spoločne so švédskym monarchom položením kvetov uctili pamiatku padlých ukrajinských vojakov. „Sme nesmierne vďační za tento prejav rešpektu,“ napísal ukrajinský prezident na platforme X.
Karol Gustáv pricestoval na Ukrajinu spoločne so švédskou ministerkou zahraničných vecí Mariou Malmer Stenergardovou. Z vyhlásenia švédskej vlády vyplýva, že jej program zahŕňa „ďalšie návštevy s cieľom zbierať skúsenosti nadobudnuté počas vojny“.
„Švédska podpora pre Ukrajinu je špeciálna. Má širokú politickú podporu, prichádza však aj zo strany spoločnosti a zo sŕdc ľudí,“ citovala agentúra TT šéfku švédskej diplomacie.
Švédsko, podobne ako mnoho ďalších európskych krajín, poskytlo Ukrajine od začiatku invázie balíky vojenskej pomoci, dodáva DPA.
