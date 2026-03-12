< sekcia Zahraničie
Švédsky kráľ sa zúčastnil na schôdzke o bezpečnosti v Baltskom regióne
Autor TASR
Varšava 12. marca (TASR) - Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv sa vo štvrtok zúčastnil na konferencii o bezpečnosti v regióne Baltského mora. Bol to zároveň posledný deň jeho návštevy Poľska zameranej na regionálnu stabilitu a poľsko-švédsku obrannú spoluprácu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
Na konferencii sa zišli vysokopostavení predstavitelia Poľska a Švédska vrátane poľského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysza, švédskeho rezortného kolegu Pala Jonsona, švédskej ministerky zahraničných vecí Marie Malmer Stenergardej a Marcina Przydacza, riaditeľa prezidentskej kancelárie pre zahraničné vzťahy.
Kráľ na konferencii zdôraznil, že Švédsko a Poľsko ako vedúce krajiny v regióne Baltského mora zdieľajú povinnosti a zodpovednosť za udržanie stability a bezpečnosti v tejto oblasti. Podľa jeho slov si Štokholm s Varšavou nebol nikdy bližší a bilaterálna spolupráca teraz spája vlády, podniky, občiansku spoločnosť, organizácie i občanov oboch krajín. Zároveň vyhlásil, že obe krajiny sú ako spojenci v rámci NATO a Európskej únie dobre pripravené bojovať so súčasným výzvami.
Baltské more sa stalo strategickým základom poľsko-švédskeho partnerstva, pričom spája bezpečnostné a ekonomické záujmy oboch krajín a zároveň ich zbližuje v rámci politických priorít, povedal Marcin Przydacz. Pripustil, že spolupráca sa zintenzívnila po ruskej invázii na Ukrajine.
Kráľ Karol XVI. Gustáv spolu s kráľovnou Silviou navštívili počas dňa Múzeum druhej svetovej vojny a Európske centrum solidarity. Kráľovský pár sa stretol aj s laureátom Nobelovej ceny za mier a bývalým poľským prezidentom Lechom Walesom.
