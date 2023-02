Švédsky minister: Náboženstvo nie je súčasťou dohody s Tureckom o NATO

Štokholm 1. februára (TASR) - Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström v stredu vyhlásil, že jeho krajina plní dohodu s Tureckom o vstupe do NATO. Jej súčasťou ale neboli kompromisy v slobode prejavu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Turecko vlani v Madride na summite NATO podpísalo memorandum, ktoré uvoľňovalo vstup Švédska a Fínska do Aliancie. Ankaru potom vystrašila séria protestov vo Švédsku proti Turecku a proti jeho prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Pravicovo-extrémistický politik Rasmus Paludan dokonca podpálil korán.



Erdogan preto teraz tvrdí, že možno schváli vstup Fínska do NATO, ale nie Švédska.



Minister Billström pre tlačovú agentúru TT uviedol, že "náboženstvo nie je súčasťou dohody", ktorú Švédsko podpísalo s Tureckom. Chápe hnev Turecka nad incidentmi, ktoré síce zákon povoľuje, ale nie sú úctivé. Dodal, že teraz je potrebné, aby sa všetky strany sporu upokojili, a že rozhovory s Tureckom o vstupe Švédska do NATO budú pokračovať.



Zo správania Erdogana je evidentné, že už rozbieha predvolebnú kampaň pred parlamentnými a prezidentskými voľbami v polovici mája.