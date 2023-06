Švédsky minister: Splnili sme všetky podmienky pre vstup do NATO

Oslo 1. júna (TASR) - Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina splnila všetky podmienky pre vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), a vyzval Turecko a Maďarsko, aby umožnili vstup Švédska do tohto vojenského obranného zoskupenia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Je čas, aby Turecko a Maďarsko začali s ratifikáciou švédskeho členstva v NATO. Toto nikdy nebol šprint, je to maratón a my teraz vidíme jeho cieľ," povedal Billström na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO v nórskej metropole Oslo.



Billström poukázal na to, vo štvrtok vstupuje vo Švédsku do platnosti nový protiteroristický zákon, čo je podľa dohody podpísanej s Tureckom posledný krok. Vyjadril presvedčenie, že na stretnutí so zástupcami Turecka už v najbližších dňoch dôjde k výraznému pokroku smerom k členstvu Švédska v NATO. "Po tomto stretnutí príde ratifikácia," vyhlásil Billström.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok na zasadnutí šéfov diplomacie krajín NATO v Osle tiež oznámil, že "v blízkej budúcnosti" navštívi Ankaru, aby presadil ratifikáciu členstva Švédska. Návštevu podnikne po nedávnom znovuzvolení Recepa Tayyipa Erdogana za prezidenta.



"Samozrejme, som si istý, že Švédsko bude členom, a pracujeme na tom, aby sa to stalo čo najskôr," dodal Stoltenberg. Informoval tiež, že sa tento týždeň s Erdoganom už rozprával telefonicky a "zdôraznil mu, aké dôležité je pokročiť" s členstvom Švédska.



Turecko a Maďarsko sú jedinými krajinami NATO, ktoré ešte neratifikovali žiadosť Švédska o členstvo. Fínsko sa oficiálne pripojilo k Aliancii v apríli.



Erdogan, ktorý bol v nedeľu 28. mája znovu zvolený za tureckého prezidenta na ďalších päť rokov, opakovane obvinil Švédsko, že poskytuje útočisko pre "teroristov", predovšetkým pre členov Strany kurdských pracujúcich (PKK).