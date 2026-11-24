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Švédsky parlament bude hlasovať o poverení pre končiaceho premiéra
Toto rozhodnutie je dôsledkom výsledku septembrových parlamentných volieb, po ktorých sa politickým stranám zatiaľ nepodarilo dohodnúť na novej vláde.
Autor TASR
Štokholm 24. novembra (TASR) - Švédsky parlament bude 30. novembra hlasovať o tom, či poverí premiéra Ulfa Kristerssona zostavením vlády na ďalšie štvorročné obdobie. Oznámil to v utorok predseda parlamentu Andreas Norlén citovaný agentúrou AFP.
Toto rozhodnutie je dôsledkom výsledku septembrových parlamentných volieb, po ktorých sa politickým stranám zatiaľ nepodarilo dohodnúť na novej vláde.
Vo voľbách 13. septembra získala stredoľavá opozícia 176 mandátov, zatiaľ čo pravicový blok premiéra Kristerssona vrátane protiimigračných Švédskych demokratov (SD) má 173 poslancov.
Štyri strany stredoľavého bloku sa napriek viacerým pokusom nedokázali dohodnúť na spoločnej vláde, a to pre ideologické rozdiely.
Kristersson, ktorý nemá parlamentnú väčšinu, sa pred hlasovaním pokúsi získať podporu Strany stredu (CP). Tá však doteraz odmietala spoluprácu s vládou závislou od podpory nacionalistických Švédskych demokratov aj socialistickej Ľavicovej strany (V).
Kandidátov na premiéra parlament odmietol už dvakrát: 15. októbra neuspela líderka sociálnych demokratov (SAP) Magdalena Anderssonová a 3. novembra ani predsedníčka CP Elisabeth Thand Ringqvistová.
„Nevieme, či parlament Ulfa Kristerssona 30. novembra schváli alebo nie. Ak ho neschváli, bude nasledovať ďalšie hlasovanie o premiérovi,“ povedal Norlén novinárom. Ak neuspeje ani ďalší kandidát, Švédsko čakajú predčasné voľby. Predseda parlamentu upozornil, že takýto scenár predstavuje „významné riziko“.
Predčasné parlamentné voľby sa v Švédsku konali naposledy v roku 1958. Zdĺhavé rokovania o zostavení vlády nie sú v tejto škandinávskej krajine ničím výnimočným. Po voľbách v roku 2022 trvali 37 dní, a v roku 2018 až 134 dní.
Toto rozhodnutie je dôsledkom výsledku septembrových parlamentných volieb, po ktorých sa politickým stranám zatiaľ nepodarilo dohodnúť na novej vláde.
Vo voľbách 13. septembra získala stredoľavá opozícia 176 mandátov, zatiaľ čo pravicový blok premiéra Kristerssona vrátane protiimigračných Švédskych demokratov (SD) má 173 poslancov.
Štyri strany stredoľavého bloku sa napriek viacerým pokusom nedokázali dohodnúť na spoločnej vláde, a to pre ideologické rozdiely.
Kristersson, ktorý nemá parlamentnú väčšinu, sa pred hlasovaním pokúsi získať podporu Strany stredu (CP). Tá však doteraz odmietala spoluprácu s vládou závislou od podpory nacionalistických Švédskych demokratov aj socialistickej Ľavicovej strany (V).
Kandidátov na premiéra parlament odmietol už dvakrát: 15. októbra neuspela líderka sociálnych demokratov (SAP) Magdalena Anderssonová a 3. novembra ani predsedníčka CP Elisabeth Thand Ringqvistová.
„Nevieme, či parlament Ulfa Kristerssona 30. novembra schváli alebo nie. Ak ho neschváli, bude nasledovať ďalšie hlasovanie o premiérovi,“ povedal Norlén novinárom. Ak neuspeje ani ďalší kandidát, Švédsko čakajú predčasné voľby. Predseda parlamentu upozornil, že takýto scenár predstavuje „významné riziko“.
Predčasné parlamentné voľby sa v Švédsku konali naposledy v roku 1958. Zdĺhavé rokovania o zostavení vlády nie sú v tejto škandinávskej krajine ničím výnimočným. Po voľbách v roku 2022 trvali 37 dní, a v roku 2018 až 134 dní.